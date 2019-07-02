РИАМО - 2 июл. Стартовало строительство жилого здания №7, которое войдет в состав жилого комплекса «Государев дом» вблизи деревни Лопатино в Ленинском районе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь трехсекционного девятиэтажного дома составит 6,15 тысяч квадратных метров. По проекту новостройка рассчитана на 107 квартир жилой площадью 4,7 тысячи квадратных метров», – сообщил руководитель ведомства Артур Гарибян.

На территории предусмотрена организация площадок для отдыха, будут обустроены детская игровая и спортивная площадки, а также автостоянка.

Застройщиком объекта выступает ООО «Гранель». Завершить строительство дома планируется в третьем квартале 2022 года.