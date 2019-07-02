РИАМО - 2 июл. Около 500 дольщиков жилого комплекса «Малина» в Нахабине городского округа Красногорск получат ключи от квартир до 10 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

ЖК начали строить еще в 2012 году, тогда он назывался «Эко Парк Нахабино». Срок ввода в эксплуатацию был запланирован на 2016 год. Первоначальный застройщик «Фрегат» не сумел достроить комплекс. Правительство Московской области в декабре 2016 года нашло механизм обеспечения прав обманутых дольщиков, предусматривающий завершение строительства ЖК привлеченным инвестором ГК «Гранель».

«Сегодня началась выдача ключей дольщикам ЖК «Малина», всего будут восстановлены права около 500 граждан. В Московской области в текущем году уже восстановлены права более 8,4 тысячи человек по 23 введенным объектам. Еще по четырем долгостроям выдача ключей не производилась, были использованы другие механизмы: возврат денежных средств и предоставление квартир в домах инвестора», – сказала заместитель министра жилищной политики региона Юлия Баринова.

На строительство жилого комплекса были привлечены средства почти 500 дольщиков из 21 жилого дома.

«Помощь в решении проблемы обманутых дольщиков – это важный принцип работы ГК «Гранель». На сегодняшний день мы достроили уже четыре проблемных объекта, осчастливив тем самым более 2,5 тысяч семей, вручив им ключи от квартир. Сегодня, благодаря неоценимой помощи правительства Московской области и лично губернатора Андрея Воробьева, мы поздравляем всех новоселов и желаем им, чтобы их долгожданные квартиры наполнились теплом, уютом и счастьем», – подчеркнул руководитель проектов ГК «Гранель» Кирилл Чистяков.