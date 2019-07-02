РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Сотрудники филиала «Подмосковный» регионального оператора «Хартия» после обращения жителя вывезли мусор с контейнерной площадки на улице Пушкинской в микрорайоне Салтыковка Балашихи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Салтыковка написал на портал «Добродел» жалобу о нарушении графика вывоза бытовых отходов с контейнерной площадки на улице Пушкинской. Он отметил, что площадка для мусора по указанному адресу всегда переполнена.

«ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Пушкинская. Работы осуществлены. Фото прилагается», – сказал заместитель директора филиала «Подмосковный» Денис Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.