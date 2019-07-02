РИАМО - 2 июл. Завершен ремонт подземного пешеходного перехода возле Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ремонта покрасили внутренние и наружные поверхности конструкции. В ближайшее время в переходе будут заменены лампы дневного освещения.

«С просьбой отремонтировать переход обратился житель городского округа Жуковский к губернатору Андрею Воробьеву в рамках часа «Добродела», который прошел 19 июня в Центре управления регионом», — говорится в сообщении.

Подземный переход на улице Туполева был построен в 80-х годах для сотрудников института и местных жителей.

Реконструкция улицы проводится в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Проектом предусмотрено увеличение числа полос движения с четырех до шести на участке дороги от транспортной развязки на пересечении с Туполевским шоссе до моста через реку Хрипань.

Завершить все работы по реконструкции улицы планируется в четвертом квартале следующего года.