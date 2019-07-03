РИАМО - 3 июл. «Дом обезьян» в Московском зоопарке в среду закроют для посещения на весь день из-за плановых технических работ, большинство приматов можно будет увидеть в наружных вольерах павильона, сообщается на сайте зоопарка.

«Вы сможете понаблюдать за изобретательными и неутомимыми детенышами борнейского орангутана Джелаем и Матику, заглянуть в гости к равнинным гориллам и мартышкам диана. Последние, кстати, обладают не только яркой контрастной внешностью, но и потрясающей вокализацией: время от времени они издают звуки, напоминающие громогласный львиный рев», — говорится в сообщении.

Также во внешних вольерах «Дома обезьян» будут гулять суматранские орангутаны, капуцины-плакса, львинохвостые макаки и многие другие уникальные приматы.

Кроме того, посетителям зоопарка порекомендовали посетить расположенную неподалеку экспозицию «Копытные Африки». По словам сотрудников, наблюдение за степенными черными антилопами, крошечными дик-диками, шустрыми сурикатами и другими представителями африканской фауны подарит каждому гостю зоопарка заряд бодрости и хорошее солнечное настроение.

«Ну и, конечно же, не забудьте навестить карликового бегемота Ксюшу. Только помните, что после обеда она, как подобает настоящей голливудской диве, любит сладко вздремнуть», — заключили в материале.