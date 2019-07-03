РИАМО - 3 июл. Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Гормост» в среду промоют фонтан «Каменный цветок», расположенный в Москве на территории ВДНХ в центре площади Колхозов, подобные процедуры проводятся от одного до семи раз в месяц, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Гормост».

В конце апреля 2019 года фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» открыли после капитального ремонта и реставрации. Во время них проводились сложнейшие работы по отливке утраченных скульптур и элементов, которые восстанавливались по архивным чертежам.

«Для того, чтобы не повредить вновь установленные декоративные элементы, используется щадящий режим промывки. Работы производятся по регламенту: для промывки фонтана будет задействована бригада из восьми человек и мастер участка, промывочная техника, щетки и моющие средства. Из чаш фонтана полностью будет слита вода, после проведения эксплуатационных работ фонтаны вновь наполнятся водой и будут работать по графику», — говорится в материале.

Техническое состояние фонтанов, эксплуатируемых ГБУ «Гормост», проверяется ежедневно. Промывка фонтанов со сливом грязной воды и заменой на чистую водопроводную производится от одного до семи раз в месяц, в зависимости от конструкции и размеров фонтана. Химический анализ воды производится один раз в год, в летнее время.