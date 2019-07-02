РИАМО – 2 июл. В нынешнем году на проведение детской оздоровительной кампании в бюджете Подмосковья и муниципалитетов предусмотрено почти 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

Из 2 миллиардов 1,4 выделяют из бюджета области, 600 миллионов – из бюджета муниципалитетов. Такие данные озвучил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев во вторник на заседании по вопросу организации отдыха детей.

«В этом году по бесплатным путевкам 5 388 детей из Московской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут направлены на Черноморское побережье Краснодарского края, а 4 440 – в Республику Крым», – говорится в сообщении.

Заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос рассказала, что министерством ведется региональный реестр организаций отдыха детей. В настоящее время в реестр включено 95 загородных лагерей, из них 10 находятся в собственности региона, 14 – муниципалитетов, 20 – в федеральной собственности, 51 – в частной.

Она добавила, что особое внимание в области уделяется отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году в лагерях отдохнут 47 тысяч таких ребят.

В лагерях, подведомственных министерству социального развития Московской области, расположенных в Московской области, по государственному заданию отдохнет 3 566 детей.

Всего в 2019 году путевки в лагеря Московской области и других регионов получат более 300 тысяч детей.