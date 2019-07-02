РИАМО - 2 июл. Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал Знаменских-2019» состоятся с 5 по 6 июля в подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор», спортсмены сразятся в метании диска, прыжках с шестом, толкании ядра и в забегах, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Московской области.

Также среди легкоатлетов выявят сильнейших в метании копья и молота, тройных прыжках, прыжках в длину и в высоту. В забегах спортсмены поборются за первенство на дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 метров, 100, 110, 400 метров с барьерами и 3000 метров с препятствиями.

«Мемориал Знаменских» - одни из самых крупных соревнований по легкой атлетике в России. К тому же, они входят в число важнейших стартов легкоатлетического сезона. В 2019 году, эти соревнования отмечают 70-летний юбилей. Традиционно в Жуковский съезжаются сильнейшие спортсмены страны. Зрители на трибунах смогут насладиться выступлениями лучших в этом виде спорта», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В составе сборной Московской области примут участие серебряный призер кубка Европы по метаниям 2019 в толкании ядра Максим Афонин, чемпионка кубка Европы по метаниям 2019 в метании молота Софья Палкина, чемпионка и обладательница Кубка России в метании молота Елизавета Царева, бронзовый призер чемпионата мира по метаниям и обладатель золота Универсиады Дмитрий Тарабин, бронзовый призер Кубка России 2019 года Сергей Дубровский и другие прославленные спортсмены.

Победитель в каждой дисциплине получит 20 тысяч рублей, а спортсмены, результаты которых попадут с 8 по 1 строчку таблицы ИААФ, будут награждены от 30 до 150 тысячами рублей соответственно.

Кроме того, среди зрителей будут разыграны 50 призов, из которых 3 велосипеда и 2 гироскутера.