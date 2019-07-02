РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Родные героя России, капитана Григория Ширяева, погибшего при исполнении воинского долга, приложились к частицам мощей святых покровителей воинства – святителя Спиридона Тримифунтского, святого великомученика Георгия Победоносца и святого апостола Андрея Первозванного в строящемся Князь-Владимирском храме Росгвардии в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

В Князь-Владимирский храм в Балашихе приехали мама погибшего героя России Людмила Ивановна и сестра Мария с супругом и детьми, которых встретил настоятель отец Максим (Беликов).

«Отец Максим(Беликов) рассказал о духовной значимости хранящихся в соборе православных святынях — воинской походной хоругви с изображением святого апостола Андрея Первозванного и частицы священного огня, переданного из Елоховского Богоявленского кафедрального собора Москвы», — говорится в сообщении.

Мария все детство равнялась на своего старшего брата Григория, всегда гордилась им, и втайне мечтала о муже, похожем на него. Григорий делом своей жизни выбрал службу в спецназе. Однажды брат познакомил сестру со своим сослуживцем Евгением, который в последствии стал ее мужем.

Как добавляется в материале, отряд спецназа, в котором служил капитан Григорий Ширяев, неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В одной из командировок офицер геройски погиб. Руководство Росгвардии и сослуживцы всячески поддерживают его семью. Но там, где человеческих сил не достаточно, может помочь только вера.

«Не так давно Мария с мужем обвенчались. У них подрастают трое детей. Младшей дочери неспроста дали имя Вера. Девочка знает, что Бог убережет от беды ее папу в очередной служебной командировке. Вместе с детьми и со своей мамой Мария ходит в Храм. Ведь только здесь можно почувствовать свою защищенность перед жизненными испытаниями и обрести уверенность в завтрашнем дне», — заключается в материале.