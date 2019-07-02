РИАМО - 2 июл. На площадках управления Росреестра 26-28 июня состоялись обучающие семинары, в которых приняли участие более 250 подмосковных регистраторов прав, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

В целях повышения качества предоставления государственных услуг Росреестра в управлении регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации государственных регистраторов прав, отмечается в материале.

«Лекторами выступили исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Татьяна Илларионова, начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде управления Анна Цыганкова и начальник отдела правового обеспечения управления Наталья Черногорова», – отмечается в сообщении.

Заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Елизавета Маслова и заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Алексей Тушов рассмотрели конкретные ситуации, вызывающие затруднения у государственных регистраторов прав Подмосковья, и ответили на вопросы территориальных отделов управления.

В рамках обучения рассмотрены новые требования закона в сфере заключения договоров долевого участия (ДДУ), вступающие в силу с 1 июля 2019 года, порядок применения положений статьи 11 Федерального закона №341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов».

Московская область занимает лидирующие позиции по количеству учетно-регистрационных действий на территории страны. За первые пять месяцев 2019 года управлением областного Росреестра принято более 1,3 миллиона заявлений для осуществления учетно-регистрационных действий в отношении объектов подмосковной недвижимости.