РИАМО - 2 июл. Десятки российских и зарубежных джазовых музыкантов выступят на фестивале «Jazzовые сезоны» в «Горках Ленинских», говорится в сообщении организаторов мероприятия.

«В этом году у нашего фестиваля великолепный состав участников — и российских, и зарубежных. Это органист Лари Голдингс, гитарист Питер Бернстайн и барабанщик Билл Стюарт. Также выступит один из лучших трубачей современности — Кристиан Скотт», — сообщил народный артист России, художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.

Кристиан Скотт, нью-йоркский трубач родом из Нью-Орлеана, один из самых ярких музыкантов, которые появились на джазовой сцене за последние несколько лет. Его дебютный диск Rewind That вышел на Concord Records в 2006 году и был номинирован на «Грэмми» как «лучший альбом современного джаза». Журнал JazzTimes называл Кристиана «Богом молодого направления джаза

Бутман добавил, что 6 июля на фестивале выступит мультиинструменталист Давид Голощекин и легенда советского джаза Алекс Ростоцкий.

«Я буду выступать на фестивале в оба дня: в первый — совместно с Московским джазовым оркестром, во второй - с Квинтетом. Также мы ждем выступление Валерия Сюткина, с его «светлым» проектом Light Jazz. Валерий последнее время тяготеет к джазу и великолепно исполняет его на русском языке, уверен – это будет незабываемо», — добавил артист.

В рамках «Jazzовых сезонов» Сюткин совместно с настоящими джазовыми мастерами презентуют свою программу - «Москвич». Задумка проекта: вдохнуть современного звучания в песни, на которых выросло ни одно поколение меломанов. Зрители будут приятно удивлены, услышав давно знакомые песни в тонкой джазовой интерпретации, преисполненной деликатностью и уважением к музыке прошлого.

Также в дни фестиваля выступят группы Guru Groove Foundation и Under Influence, Трио Андрея Кондакова.

Фестиваль пройдет 6 и 7 июля. Начало концертов в 15:00. От метро «Домодедовская» до музея-заповедника будут курсировать бесплатные шаттлы.