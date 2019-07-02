РИАМО - 2 июл. Во вторник подписано соглашение об инфраструктурном участии особой экономической зоны «Дубна» (ОЭЗ) в деятельности кластера «Композиты без границ», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

ОЭЗ «Дубна» стала третьим инфраструктурным участником межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» наряду с ОЭЗ «Алабуга» и Технополисом «Химград», расположенными в Республике Татарстан.

«Свои подписи под соглашением об участии в деятельности кластера поставили генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и директор Автономной некоммерческой организации «СОПК «Композиты без границ» Алексей Лемешко», – отмечается в материале.

Сотрудничество направлено на установление долгосрочных партнерских отношений между сторонами в сфере развития российского рынка композитных материалов, а также на привлечение в ОЭЗ новых инвесторов.

«Наш резидент – предприятие «Препрег-Дубна», которое производит технические ткани на основе углеродного и стеклянного волокна, ранее уже заключило соглашение о сотрудничестве с кластером. Мы надеемся, что его участниками станут и другие компании. Например, эту возможность может рассматреть инвестор «НПО Стеклотекс», который реализует перспективный проект по разработке и производству текстильных и композитных материалов из стеклянных, углеродных, кремнеземных, синтетических, других видов волокон и изделий из них», – отметил Афанасьев.

Несмотря на то, что кластер «Композиты без границ» был создан не так давно – в начале прошлого года, сегодня в него уже входят такие регионы, как Московская и Саратовская области, Республика Татарстан.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, вхождение в кластер будет активно содействовать кооперация между производителями сырья и конечных изделий, повлияет на увеличение экспорта композитных материалов и изделий из них, произведенных в Подмосковье, поможет новым и потенциальным участникам кластера найти поддержку со стороны госорганов, институтов развития и финансовых организаций.

Для участников кластера доступно субсидирование до 1 миллиарда рублей затрат при реализации совместных инвестиционных проектов. Для ОЭЗ «Дубна», как инфраструктурного участника кластера, это возможность взаимодействия ее управляющей компании, резидентов с промышленными предприятиями, образовательными учреждениями, которые в него входят. Подмосковная территория может стать отличной площадкой для успешного развития предприятий, специализирующихся в сфере композитных материалов.