РИАМО - 2 июл. В Богородском городском округе в 2019 году появится новый детский сад на 260 мест, строительство ведется в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Совещание по вопросу завершения строительства прошло во вторник в центре бюджетного строительства Минстроя региона.

«В детском саду предусмотрены вестибюль с охраной, групповые ячейки, административные и технические помещения, медицинский пункт, пищеблок, а также залы для занятий музыкой и физкультурой. Общая площадь нового 2-этажного здания составит более 6,5 тысяч квадратных метров», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Сейчас завершаются внутренние и фасадные отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории.

Строительство объекта ведется в рамках региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет областного и муниципального бюджетов.