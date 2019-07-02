РИАМО - 2 июл. На территории Подмосковья в течение июня на строящихся объектах выявили 1101 нарушение, большая их часть связана с качеством строительно-монтажных работ, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

По результатам повторных проверок требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства, 909 из обнаруженных нарушений уже устранили.

«Всего в течение июня 2019 года на поднадзорных объектах проведено 850 проверок. По результатам надзорных мероприятий участникам строительства выдано 173 предписания с конкретными сроками устранения нарушений, составлено 148 протоколов. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму 12,2 миллиона рублей», – сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

Как уточняется в материале, большая часть выявленных нарушений связана с качеством строительно-монтажных работ. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, ненадлежащим ведением исполнительной документации, строительством без разрешения.