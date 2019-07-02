РИАМО - 2 июл. В подмосковных Химках на Юбилейном проспекте открылась и будет работать до 7 июля ярмарка «Лето в Подмосковье», ее посетители смогут приобрести товары на 40 точках, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, тематическая ярмарка развернулась возле дома №60. Представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели из Московской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тульской областей представят для реализации свежие фрукты и овощи с полей, а также товары текстильной промышленности.

«60% ярмарки составляет свежая сельскохозяйственная продукция, фрукты и овощи, остальную часть - 40% - товары текстильной промышленности, а также иные товары российского производства и народного творчества», — рассказывается в материале.

Сопровождаться тематическая ярмарка будет концертной программой фольклорного коллектива, детским анимационно-театрализованным представлением, а также региональные фермеры расскажут как правильно ухаживать за будущим урожаем.

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