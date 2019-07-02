РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Министерство обороны РФ отказало в передаче недостроенного микрорайона Кузнечики-2 в собственность Подольска, следует из ответа комитета по строительству и архитектуре администрации округа, появившегося в распоряжении «РИАМО в Подольске».

В мае активисты округа провели митинг за переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, итогом которого стала отправленная резолюция в адрес администрации. На днях активисты получили ответ, подписанный председателем комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергеем Цаплинским.

«Основным механизмом расселения ветхого и аварийного фонда является реализация инвесторами-застройщиками договоров о развитии застроенной территории и отдельных инвестиционных контрактов. Администрация неоднократно отправляла письма в адрес Минобороны РФ по вопросу передачи участков (недостроенного микрорайона Кузнечики-2 – ред.) в муниципальную собственность, на которых находятся 10 жилых домов, являющихся объектами незавершенного строительства, для расселения граждан из аварийного и ветхого фонда. В ответе министерство указало, что данное имущество спланировано к использованию в интересах Минобороны, в связи с чем его передача в муниципальную собственность нецелесообразна», – говорится в ответе.

Как отмечается в документе, в рамках реализации госпрограммы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» в 2020 году в округе запланировано строительство домов-новостроек №72А и 17А в поселке Дубровицы. К переселению в данные дома планируются жители некоторых аварийных домов по улице Курчатова, поселка Дубровицы, поселка Молодежный, деревни Бережки и улицы Быковская.

По словам активиста Михаила Чирикова, в Подольске много ветхих и аварийных домов, в том числе в микрорайонах Ново-Сырово, Кутузово, Шепчинки и других. На днях горожане планируют провести митинг повторно.