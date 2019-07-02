РИАМО - 2 июл. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса с детским дошкольным учреждением на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

ЖК находится на улице Душинская, 16 (ЮВАО, Лефортово) и построен за счет инвестора.

«Новостройка общей площадью 28,7 тысячи квадратных метров состоит из двух 21-этажных жилых секций. В комплексе 190 квартир – от одно- до трехкомнатных. Первые два этажа нежилые. Здесь разместится детское дошкольное учреждение и коммерческие помещения», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание возведено по монолитной технологии, облицовано высококачественными натуральными материалами. На двух подземных уровнях создан паркинг на 231 машино-место. Из паркинга можно подняться на жилые этажи с помощью двух лифтов.

На прилегающей территории организован благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, клумбами и цветниками. Высажены деревья и кустарники.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах. К проверкам жилого комплекса на Душинской улице привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели все необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.