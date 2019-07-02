РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали в подмосковной Балашихе местного жителя, подозреваемого в краже двух горных велосипедов, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился 32-летний местный житель. Он рассказал о том, что из тамбурного помещения одного из домов по улице Демин луг неизвестные похитили принадлежащие ему два горных велосипеда. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 35-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления. Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Балашихинским городским судом подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.