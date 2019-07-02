РИАМО - 2 июл. В Москве появился новый способ реализации находящихся в собственности города машино-мест – продажа без объявления цены, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Уникальность нового способа в том, что начальную стоимость продажи имущества будет определять не организатор торгов, а покупатели, допущенные к участию. Победителем будет признан участник, предложивший лучшую цену с учетом экономической целесообразности каждой заявки», — отметил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Предложения начнут появляться с 3 июля. Всего за месяц планируется продать таким образом 42 объекта.

«Больше всего предложений – 15 —в первое время будет доступно на юго-западе столицы. На востоке Москвы на продажу без объявления цены выставят 11 машино-мест, на северо-западе – 10, а в центре и на западе столицы будут реализованы в июле пять и одно место соответственно. Новый способ реализации позволит упростить доступ к городскому имуществу, выставленному на торги», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо пройти аккредитацию на электронной торговой площадке, а также подать заявку со сканом паспорта.