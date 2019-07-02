РИАМО - 2 июл. Рядом с горнолыжным комплексом «Кант» в Москве планируется построить два ЖК, один будет находиться в Нагорном районе, другой — в соседней Котловке, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Суммарная поэтажная площадь ЖК составит 31,85 и 95,2 тысяч квадратных метров. В составе одного из комплексов будет функционировать физкультурно-оздоровительный центр.

«Кроме того, здесь планируется построить образовательный блок на 575 мест площадью 10 тысяч квадратных метров, включающий школу на 400 мест с дошкольным отделением на 175 мест, а также детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену площадью 7,5 тысяч квадратных метров», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что рядом с ЖК, которые будут находиться по соседству, появится остановка общественного транспорта. Планируется провести масштабную реконструкцию инженерной инфраструктуры, расширить участок улицы Ремизова от пересечения с Электролитным проездом до пересечения с проектируемым проездом №406 и создать три зеленые зоны, одна из которых разместится у станции метро «Нагорная».

Территория комплексов захватит часть бывшей промзоны «Верхние Котлы». В этом году на территории бывших промзон уже введено 39 объектов общей площадью 2,1 миллиона квадратных метров, в том числе почти миллион квадратных метров жилья.