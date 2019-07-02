РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ремонт подъездов в домах деревни Черное подмосковной Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Вместе с начальником территориального отдела по южной Балашихе Вадимом Кузнецовым Ефимов осмотрел качество выполненных работ по косметическому ремонту подъездов.

«В целом жители домов довольны качеством проводимых работ. В подъездах сразу становится светлее, современные быстросохнущие краски позволяют максимально комфортно пережить ремонт. После замены окон горожане обустраивают «зеленые уголки» – выносят горшки с цветами на новые подоконники», – сказал Ефимов.

Он добавил, что темп выполнения программы ремонтов подъездов в Балашихе – хороший.

«Из 630 запланированных в этом году выполнены уже 269. Вместе со старшими по домам, управляющими компаниями, контрольными органами продолжим приемку работ», – пояснил Ефимов.

Генеральный директор ООО «Жилсервис Балашиха» Вера Чащина рассказала, что работы проводятся за счет собственных средств управляющей компании: красятся стены, потолки, входные группы, меняются старые деревянные окна на пластиковые.

В нынешнем году в Агрогородке запланирован ремонт 27 подъездов, из которых в 17 уже провели ремонтные работы.