РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Госавтоинспекторы Красногорска рассказали дошкольникам о становлении службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД и деятельности сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД УМВД по горокругу.

«В преддверии празднования 83-й годовщины со дня образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД, автоинспекторы городского округа Красногорск провели для дошкольников познавательную экскурсию под названием «Госавтоинспекция: вчера, сегодня, завтра», в рамках которой рассказали о деятельности сотрудников ГИБДД», – говорится в сообщении.

В начале мероприятия автоинспекторы рассказали детям об истории становления службы, разъяснили им принципы организации работы Госавтоинспекции.

«Вниманию ребят были представлены патрульные автомобили ДПС, продемонстрированы технические средства и спецсредства, которые являются неотъемлемым багажом каждого инспектора ГИБДД», – добавляется в сообщении.

В конце встречи автоинспекторы напомнили школьникам о правилах поведения на проезжей части и подарили каждому полезный светоотражающий аксессуар.