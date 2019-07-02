РИАМО - 2 июл. В Волоколамске прошла церемония открытия центра оказания услуг «Мой бизнес», офис стал пятым в Подмосковье после Коломенского, Реутовского, Люберецкого и Можайского, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация Московской области.

В церемонии приняли участие заместитель главы Волоколамского городского округа Иван Абрамов и директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Владимир Зайцев.

«В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» такие центры сейчас открываются не только в Подмосковье, но и в других регионах нашей страны. При этом стояла задача открыть не менее одного офиса в регионе. Но Московская область – большой регион, <…> путь из одной его точки в другую может занимать несколько часов. Поэтому мы открываем в течение лета 11 муниципальных офисов, а также центральный, который будет координировать их деятельность», – сказал министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан.

Он добавил, что каждому обратившемуся в «Мой бизнес» будет выделен персональный менеджер для сопровождения его проблемы «под ключ».

«Причем здесь можно решить не только вопросы регистрации, оформления документов, подбора помещений, присоединения к сетям, взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Еще одно направление – комплексное сопровождение инвестиционных проектов. Когда есть идея или инвестпроект, нужно подобрать площадку, землю, участок либо имущественный комплекс, подключиться к инженерным сетям, решить вопрос с дорогой, газификацией и так далее – это тоже входит в компетенцию центров «Мой бизнес», – отметил министр.

Все услуги центров «Мой бизнес» – бесплатны. Центры размещаются на базе действующих многофункциональных центров, коворкингов, филиалов торгово-промышленных палат, банков – там, где получать услуги будет наиболее удобно для предпринимателей. Так, в Волоколамске центр оказания услуг открылся в помещении филиала банка «Возрождение» (Октябрьская площадь, 10).

В ближайшее время ЦОУ «Мой бизнес» откроются в Красногорске, Солнечногорске, Королеве, Орехово-Зуеве, Дмитрове, Ногинске, Истре и Мытищах. В перспективе они появятся во всех муниципальных образованиях области.