РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Жители Подольска подали более 750 заявлений о приеме детей на свободные места в первые классы общеобразовательных учреждений вне зависимости от места жительства, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске с 1 июля начался прием заявлений в первые классы на свободные места вне зависимости от места жительства (пребывания). По состоянию на 16:00 (2 июля, - ред.) в общеобразовательные учреждения было подано 756 заявлений», – говорится в сообщении.

Прием в муниципальные общеобразовательные учреждения округа проводится в соответствии с порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ. Постановлением администрации за школами округа закреплена определенная территория, которая утверждается ежегодно до 1 февраля текущего года.

«Уважаемые родители (законные представители)! По вопросу приема ребенка в 1 класс вы можете обращаться на горячую линию комитета по образованию администрации Подольска с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(496)763-61-74. Горячая линия министерства образования Московской области по вопросам приема в 1 класс: 8(498)602-10-27», – заключается в материале.