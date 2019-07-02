РИАМО - 2 июл. В городском округе Чехов в 2019 году отремонтируют 29 автодорог общей протяженностью порядка 65 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

12 дорог выбрали жители в ходе голосования на портале «Добродел». После завершения ремонтной кампании процент муниципальных дорог в нормативном состоянии увеличится до 44,5%, региональных – до 95%.

«Согласно программе ремонта улично-дорожной сети, в этом году в Чехове, помимо замены дорожного покрытия на дорогах регионального и муниципального значений, асфальтобетонное покрытие заменят на территориях медицинских учреждений. Всего из бюджета Московской области на ремонтные работы в Чехове выделено более 460 миллионов рублей», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Чехове отремонтируют 10 муниципальных дорог, 3 выбрали в ходе голосования: за улицу Садовая проголосовали 400 человек, Весеннюю — 140 человек, за улицу Офицерский поселок — 60 человек. Устройство асфальтобетонного покрытия уже завершили в Чехове на улице Новослободской. Среди улиц, где проводится ремонт, также Вишневый бульвар, проезд Полиграфистов в Чехове, дорога в деревне Плужково и другие.

Завершена укладка асфальтобетонного покрытия на 11 дорогах регионального значения. Всего отремонтируют 19 таких дорог, 9 — по просьбам жителей. Завершили работы по устройству дорожного покрытия и обочин на четырех участках: подъезд к воинской части «Чехов», Старосимферопольское шоссе – Манушкино с 0 по 2 километр, Столбовая – Сандарово – Панино с 1,3 по 6,9 километр, Булычево – Булгаково с 0 по 6 километр и с 6 по 11,4 километр. Работы ведутся в том числе на подъезде к деревне Слепушкино, двухкилометровом участке трассы Старосимферопольское шоссе – Столбовая.

«Также в рамках программы ремонта улично-дорожной сети в городском округе Чехов асфальтобетонное покрытие заменят на территориях семи медицинских учреждений: районных больниц №1 и №2 по улицам Московской и Гагарина, а также микробиологической лаборатории на улице Гагарина, туберкулезного диспансера в деревне Кулаково, терапевтических отделений в поселках Новый–Быт и Любучаны, филиала районной больницы №2 в селе Шарапово», — отмечается в сообщении.