РИАМО - 2 июл. Более 500 профессионалов банной отрасли показали свои наработки и провели мастер-классы для гостей ежегодного международного фестиваля «БаняФест», который закончился 30 июня в Богородском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к банному искусству.

«В ходе фестиваля профессионалы банной отрасли (руководители производственных предприятий, владельцы банных комплексов, строители бань, парильщики и массажисты) презентовали свои наработки, проводили переговоры, участвовали в лекциях, знакомились с новинками отрасли», — отмечается в материале.

Гости и участники «БаняФеста» смогли увидеть и принять участие в мастер-классах по парению, массажу, СПА-процедурам. Также на фестивале можно было попариться и в разнообразных банях - банях на прицепах, банях-автомобилях, каркасных банях, мобильных банях-палатках. Каждая баня была самобытна, многие воплотили авторские решения.

Посетители смогли расширить свой кругозор в части банных процедур, опробовать на себе разные марки банных печей и узнать нюансы строительных технологий, чтобы лучше ориентироваться в различных технологиях при строительстве собственной бани.