РИАМО - 2 июл. В Московской области во вторник начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Подмосковная акция помощи организована общественной палатой Московской области при участии муниципальных общественных палат и поддержана Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.

«В Иркутской области из-за сильных дождей и подъема уровня рек в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, где проживает свыше 9 тысяч человек. Действует режим чрезвычайной ситуации. Общественность Московской области, проявляя свою активную гражданскую позицию, приходит на помощь пострадавшим жителям Иркутской области», — сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что ведутся переговоры с МЧС об отправке груза спецбортами.

Места сбора гуманитарной помощи со вторника начнут появляться в городах и районах Подмосковья. Куратор акции по сбору и отправке гуманитарной помощи из Московской области в Иркутскую — член общественной палаты, председатель высшего совета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Сергей Щетинин.

Среди необходимых вещей, которые принимают пункты — постельные принадлежности, полотенца, легкая и теплая одежда для взрослых и детей, летняя и зимняя обувь. Также можно купить школьные принадлежности, хозяйственные и гигиенические средства, спальные мешки, пластиковую посуду, столовые и кухонные приборы.

Предметы из списка гуманитарной помощи должным быть новыми или в отличном состоянии (постиранные и поглаженные) с товарной биркой.