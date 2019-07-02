РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Свыше 3,6 тысяч детей в подмосковных Люберцах зачислили в первый класс, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Люберец.

«Свыше 3,8 тысяч детей зачислены в первый класс школ городского округа Люберцы. Родители или законные представители детей, зарегистрированных на территории округа, успешно подали заявления о зачислении через портал госуслуг Московской области», – говорится в сообщении.

Уже с 1 июля ребятишек можно записать в любые школы при наличии в них свободных мест.