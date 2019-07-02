РИАМО - 2 июл. В День архитектора, 1 июля, в столице вручили Архитектурную премию Москвы-2019, на премию мог претендовать любой проект капитального строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы, председателя жюри премии Сергей Кузнецова, любому претенденту на премию достаточно было предъявить свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

«Жюри, в которое мы пригласили архитекторов, градостроителей, общественных деятелей, представителей СМИ и администрации, и костяк которого составляют члены Архсовета, работало в два этапа – на первом отбирало финалистов, на втором – победителей. Новшество, которое мы привнесли в этом году – это формирование номинаций после выбора финалистов. Таким образом, каждый год мы сможем гибко реагировать на появление проектов нового назначения и награждать их в отдельной номинации», – отметил Кузнецов.

Так в этом году, впервые в отдельную категорию были выделены проекты спортивного и культурно-просветительного назначения. Раньше такой номинации не было и, возможно, не будет в следующем году.

В этом году в финал премии вышел 21 проект в четырех номинациях.

Медицинский центр с родильным домом на территории Коммунарки завоевал победу в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины».

Проект многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой на улице Донская, владение 14, корпус 1 стал лучшим в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта жилого назначения».

Победителем в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта многофункционального назначения» стал многофункциональный бизнес-центр «Академик» на проспекте Вернадского, владение 41.

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивного и культурно-просветительного назначения» победа была присуждена сразу двум проектам: многофункциональному физкультурно-оздоровительному комплексу в Покровском-Стрешневе и проекту входной группы в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».

Архитектурная премия Москвы учреждена в 2017 году. Премия присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в городе Москве.