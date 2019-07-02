РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поручил управляющей компании «ПИК-комфорт» погасить задолженность перед ООО «Энергострой» и решить вопрос с подачей горячей воды в районе «Красная Горка», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

С 16:00 первого июля в городском округе Люберцы было прекращено горячее водоснабжение микрорайона Красная Горка. Без горячей воды остались 62 многоквартирных дома и 12 объектов социальной сферы.

«Владимир Ружицкий дал поручение срочно решить вопрос погашения задолженности. В ближайшее время подача горячего водоснабжения будет возобновлена. За непредоставленную услугу управляющей компанией по действующему законодательству будет произведен перерасчет по итогам месяца», – говорится в сообщении.

Услугу по обеспечению горячего водоснабжения в этом микрорайоне предоставляет ООО «Энергострой». Компания задолжала ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» более 45 миллионов рублей. Задолженность в таком значительном объеме возникла по причине невыполнения управляющей организацией ООО «ПИК – Комфорт» своих обязательств перед ресурсоснабжающей организацией «Энергострой».