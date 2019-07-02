РИАМО - 2 июл. Установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец путевой» в подмосковном Солнечногорске, Главное управление культурного наследия региона будет обязано возместить убытки, связанные с установлением зоны, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворец путевой: главный корпус <…>», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Солнечногорск, город Солнечногорск, улица Красная, дом 84, в составе охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности», — говорится в документе.

Главное управление культурного наследия Московской области определено как орган, обязанный возместить убытки, причиненные из-за установления зоны с особыми условиями использования территории, за счет средств бюджета региона. Убытки необходимо будет возместить в течение года.

Путевой дворец — одно из старейших зданий городского округа Солнечногорск. Этот памятник истории и культуры возведен в конце XVIII века. В 1808-1810 годах здание Путевого дворца было перестроено и стало частью масштабного архитектурного ансамбля Санкт-Петербургского шоссе, задуманного еще при Екатерине II, как типового для всех крупнейших дорог России и единственного полностью осуществленного.