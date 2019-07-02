РИАМО - 2 июл. В Можайской больнице заработала экспресс-лаборатория, с ее помощью можно диагностировать инфаркта миокарда в первые часы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Это компактный мобильный прибор, который мы установили в кабинете интенсивной кардиотерапии, помогает поставить такой диагноз, как инфаркт миокарда, в первые часы. Хотя при проведении ЭКГ еще может не быть изменений в работе сердца», — рассказал заведующий отделением кардиологии Зураб Карчава.

Новое оборудование помогает медикам поставить точный диагноз и предпринять необходимые меры для лечения пациента. С помощью лаборатории можно проводить диагностику тромбоэмболии легочной артерии, гипертонии, аритмии, ишемической болезни сердца и других форм заболеваний системы кровообращения.

Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний нужно регулярно проходить диспансеризацию и медицинские осмотры. Сотрудники Минздрава региона также советуют вести здоровый образ жизни, повышать физическую активность и правильно питаться.