РИАМО - 2 июл. Благодаря совершенствованию методики врачи в подмосковых Мытищах смогли провести сложнейшую артроскопическую операцию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

К травматологам мытищинской городской клинической больницы обратился 25-летний молодой человек. Несколько месяцев назад он получил травму: повредил переднюю крестообразную связку и оба мениска. Мужчину мучили страшные боли и ощущения неустойчивости при ходьбе.

«После дополнительного обследования врачом-травматологом Алексеем Сизиковым <…> было принято решение об артроскопической операции. Совместно с нейрохирургом Сергеем Сергеевым проведена пластика передней крестообразной связки трансплантатом аутосухожилия четырехглавой мышцы бедра», – сказал главный врач больницы Валерий Янин.

Он отметил, что операция длилась два часа и прошла успешно. Уже через сутки молодой человек начал сгибать колени. В течение месяца пострадавший будет проходить период реабилитации и передвигаться с помощью костылей.

По словам специалистов больницы, такие операции в медорганизации будут проводить и впредь. Необходимо лечение смогут бесплатно получать жители не только Мытищ, но и соседних территорий.