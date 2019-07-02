РИАМО - 2 июл. В Московской области зафиксирован стабильно высокий спрос на продукцию из категории ЗОЖ, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На основании анализа данных продаж торговых розничных сетей, продажи ЗОЖ-продукции выросли в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 20%.

«В Подмосковье активно наращивает обороты сектор доставки фермерских товаров в рамках поддержки развития ЗОЖ-направления. Например, один из самых активных участников рынка — Perekrestok.ru. Там стала доступна продукция марки «Ешь деревенское», которая объединила товары более чем от 80 производителей натуральных, экологически чистых продуктов питания», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он отметил, что до конца августа на сайте появится около 50 наименований молочных товаров бренда, в будущем стороны планируют расширить партнерский ассортимент. Продукция будет доступна только в онлайн-супермаркете.

«Мы видим спрос на натуральные здоровые продукты категории fresh среди потребителей, такие товары встречаются более чем в 40% пробитых чеков», — отметил министр.

Жители Подмосковья также стали чаще заказывать на онлайн-площадках ready-to-eat продукцию. Клиенты готовы покупать такую еду, потому что она не уступает по качеству домашней.