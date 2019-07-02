РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Молодежь Балашихи до 15 июля сможет подать заявку на участие в Московском областном форуме «Я – гражданин Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» проведут в Волоколамском районе с 11 по 31 июля, для участников организуют пять смен. В каждой из них будет заключено семь образовательных направлений – «Бизнес будущего», «Комфортная среда», «Сила воли», «Гражданское общество» и другие.

«Мы принимаем заявки на участие в областном форуме «Я – гражданин Подмосковья» до 15 июля (2019 года – ред.). Количество участников – 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Этот форум – лучшая площадка для самореализации молодых людей и формирования молодежных профессиональных сообществ Московской области», – сказала начальник отдела по работе с молодежью управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Ольга Лексина.

Она добавила, что заявку на участие в форуме жители Балашихи могут подать через молодежные центры «Спутник», «Новый свет», «Мы вместе», а также досугово-профилактический центр «Семья».

«В форуме примут участие музыканты, режиссеры, актеры, журналисты, спортсмены, политики, депутаты, художники, мастера по йоге и вейкбордингу и другие известные личности. Это значит, что любой желающий сможет пообщаться со специалистами и определиться с будущей профессией, или выбрать новый вектор развития в своем направлении!» – отметила Лексина.

В прошлом году форум провели в Егорьевском городском округе на базе отдыха «Любляна». В нем приняли участие около 300 человек из Балашихи. Там участники получили возможность обсудить свой проект с популярными предпринимателями, пробежать кросс с профессионалами, принять участие в практических лекциях, занятиях и образовательных программах.