РИАМО - 2 июл. Минэкологии Московской области подготовило документы для утверждения паспортов двух особо охраняемых природных территорий в Талдомском округе для последующей постановки их на кадастровый учет, обе заповедные территории были созданы в начале 90-х годов прошлого века, однако не имели четко описанных границ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«При проведении экологического обследования территорий было выявлено, что ранее их площади были указаны неверно. При обследовании памятника природы областного значения «Вязовники в долине реки Дубны в окрестностях деревни Троица-Вязники» выяснилось, что в действующем паспорте указана площадь ООПТ 14 гектаров, тогда как фактически она составляет более 30 гектаров», — говорится в сообщении.

Наиболее ценным природным комплексом территории является старинный парк с липовыми и лиственничными деревьями вблизи деревни Тарусово. Возраст лип – более 200 лет, лиственниц – более 180 лет. Кроме того, здесь зафиксированы местообитания видов, занесенных в Красную книгу Московской области: черного коршуна и очень редкой бабочки хвостатки вязовой или W-белого.

«Памятник природы «Дубненская колония серых цапель» является местообитанием этих птиц, но, к сожалению, численность колонии в последние годы существенно уменьшилась. По мнению орнитологов, это связано с тем, что цапли истощили свою кормовую базу, а также с незаконной охотой. Если в 1991 году здесь было учтено 44 гнезда серой цапли, то к концу 90-х годов их практически не осталось», — добавляется в сообщении.

Несмотря на уменьшение колонии цапель, территория памятника природы по-прежнему ценна как место гнездования редких видов птиц. В настоящее время в сезон гнездования здесь отмечены серые журавли и ястребиная славка (виды, занесенные в Красную книгу Московской области), белая лазоревка, или князек (вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области). Зафиксированы и другие краснокнижные птицы: большой подорлик, черный коршун, обыкновенная горлица, клинтух, трехпалый дятел.