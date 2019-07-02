РИАМО - 2 июл. В Можайскую центральную районную больницу поступил 5-летний ребенок, мальчик выпал с балкона третьего этажа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Мальчик находился дома без взрослых.

«Ребенок получил многочисленные ушибы и тупую травму живота. Он был экстренно прооперирован в хирургическом отделении. Теперь его жизни ничего не угрожает. Он находится на дальнейшем лечении в отдельной палате вместе с мамой», — рассказал главный врач Можайской больницы Андрей Баранов.

Врачи Подмосковья обратились к родителям с просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра в помещении с открытыми окнами или на балконе даже на короткий промежуток времени.

«Также важно не размещать возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка «ступенькой» на подоконник, установить на окна специальные замки, фиксаторы и другие средства безопасности, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно. Не ставьте ребенка на подоконник и не поощряйте игры на нем. Это спасет жизнь вашего малыша», — подчеркивается в сообщении.