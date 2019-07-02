РИАМО - 2 июл. Семинар для органов местного самоуправления «Курсы электронной регистрации», организованный министерством имущественных отношений Московской области и региональным управлением Росреестра, прошел на базе Росреестра, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Представителям муниципальных образований рассказали об электронных сервисах Росреестра и основных процедурах электронной подачи документов на услуги по кадастровому учету и регистрации права. В семинаре приняли участие заместители министра имущественных отношений Московской области Андрей Данелюк и Наталья Адигамова», — говорится в сообщении.

Данелюк отметил, что цифровизация услуг по кадастровому учету и регистрации права имеет большое значение для Подмосковья, поскольку упрощает процедуры оформления прав на недвижимое имущество, создает благоприятные условия для инвестирования в Подмосковье.

«Увеличение доли документов, подаваемых в электронном виде, - важная составляющая работы органов местного самоуправления по повышению инвестиционной привлекательности региона. Перед нами стоит четкая задача – достижение целевого показателя инвестиционной привлекательности региона по подаче документов по учетно-регистрационным процедурам в электронном виде. К концу года данный показатель должен быть не менее 80%», — отметил Данелюк.

Он добавил, что Минмособлимущество аккумулировало проблемные вопросы муниципалитетов, возникающие при подаче документов через портал Росреестра, для того чтобы специалисты Росреестра смогли на них ответить и проконсультировать коллег.

Адигамова рассказала о реализованной совместно с МОБТИ пошаговой процедуре направления на регистрацию договоров аренды и договоров о переходе прав на земельные участки и объекты капитального строительства.

В ходе семинара слушателям рассказали о порядке формирования пакетов документов в электронном виде, озвучили системные ошибки, связанные с электронной подачей, и разобрали конкретные случаи.

Представители Можайского и Дмитровского городских округов – муниципалитетов-лидеров, имеющих высокие показатели в использовании электронных сервисов Росреестра, - поделились опытом в достижении хороших результатов.

Очередное занятие «Курсов электронной регистрации» решено провести в августе и вынести на обсуждение не только технические вопросы электронной подачи документов, но и правовые аспекты.