РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Скульптуры «Паровозик из Ромашково» и «Кот в сапогах» в детском городке «Сказочный» Красногорска перенесут на новое место, сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Детскую площадку в парке «Сказочный» площадью более 1 400 квадратных метров благоустроят по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Здесь будут новые интересные игровые комплексы для детей разных возрастов. Администрация парка готовит основу, идет демонтаж старых конструкций.

«Мы сохраняем историю: «Паровозик из Ромашково» и «Кот в сапогах» продолжат радовать посетителей парка ближе к летней сцене», – пояснил директор МАУК «Парки Красногорска» Эмиль Амирханян.

В нынешнем году по программе губернатора в Красногорске установят семь больших игровых комплексов.

«Три площадки мы установим в отдаленных микрорайонах, в частном секторе, где большая потребность граждан и вокруг, в принципе, ничего нет для детей, там мы нашли возможность обустроить эти площадки», – сообщил первый замглавы округа по ЖКХ Валерий Абраменков.

Кроме того, каждый десятый двор округа вошел в программу комплексного благоустройства дворовых территорий. Адреса дворов, которые преобразятся уже в этом году, можно посмотреть на официальном сайте муниципалитета.