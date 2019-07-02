РИАМО - 2 июл. По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа местами на территории Москвы ожидается дождь с грозой, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Водителей предупреждают, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов.

При сильном ветре не паркуйте автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. От таких объектов вообще нужно держаться подальше.