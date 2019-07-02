РИАМО - 2 июл. Три общеобразовательные школы подмосковного Воскресенска – №№ 2, 4 и 5 – закрылись с 1 июля на капитальный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

На проведение работы выделены деньги из областного бюджета при софинансировании из муниципального бюджета. Это стало возможно благодаря областной государственной программе «Образование Подмосковья» на 2014–2025 годы.

«Сейчас в школьных зданиях в школах уже начаты подготовительные работы. В школе №2, например, уже начался демонтаж оборудования. Подрядчики проверяют состояние коммуникаций и электропроводки», – отмечается в материале.

В школе №4 тоже ведется активная подготовка к проведению капитального ремонта. Персонал школы разбирает мебель и пакует библиотечный фонд. Уроки для учеников четвертой школы в новом учебном году будут проходить на базе образовательной школы №22 и в помещении нового детского сада.

Что касается школы №5, то сейчас по этому объекту проходят конкурсные процедуры. И здесь капитальный ремонт начнется немного позже. Однако ремонтные работы по всем трем школам планируется завершить к 1 декабря текущего года.

Кроме этих школ, еще в 12 образовательных учреждениях запланирован комплексный ремонт. Средства на него выделены из местного бюджета.