РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июл. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обсудил с жителями подмосковной Балашихи планы по благоустройству территории возле озера Бабошкино, до конца следующей недели планируется заменить сгнившие доски в помосте для купания, а также отремонтировать и выкрасить лавочки, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов вместе с инициативной группой жителей осмотрел зону отдыха возле озера Бабошкино и провел рабочее совещание с участием представителя ногинского филиала ГКУ Московской области «Мособллес», управления благоустройства администрации Балашихи и арендатором участка по вопросу благоустройства.

«В этом году (в 2019 году – ред.) комитет лесного хозяйства Московской области передал в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю территорию возле озера на 3 года с условием, что на этом месте будут созданы благоприятные условия для отдыха людей, соблюдаться чистота и порядок. Предприниматель уже установил нестационарные домики для отдыха, в том числе один для спасателей, беседку, киоск с водой и выпечкой, бесплатный туалет, начал работы по восстановлению пирса, с которого заходят в воду отдыхающие», – сказал Ефимов.

Он добавил, что еще остались вопросы по чистоте мест отдыха, состоянию лавочек и зоны для переодевания и до конца следующей недели предприниматель обещал устранить замечания.

По словам представителя инициативной группы Елены Ильиной, главное, о чем просят жители – навести элементарный порядок и сделать ее безопасной для горожан.

Предприниматель Павел Лаговский пояснил, что планируется сделать озеро Бабошкино всесезонным местом отдыха для горожан.

«Сейчас возводится нестационарный деревянный домик для пункта проката коньков и лыж. Конечно, на территории будет организована охрана и установлена «тревожная кнопка» для вызова полиции. Проработаем и предложение жителей по обустройству индивидуальных мест отдыха для барбекю», – уточнил Лаговский.

Тарас Ефимов предложил дать время предпринимателю на завершение начатых работ и следующее выездное совещание по благоустройству провести в середине августа.

Озеро Бабошкино расположено на левобережье реки Пехорка, в лесном массиве микрорайона Балашиха-3. Это одно из излюбленных мест отдыха горожан в летний период. Оно окружено болотами, поэтому заход в него возможен только с пирса, который оборудован на южной стороне. Бабошкино считается озером ледникового происхождения. Местные жители говорят, что у него «нет дна».