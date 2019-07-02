РИАМО - 2 июл. Лицеистка Дарья Ефремова набрала 100 баллов по итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Кроме того, Дарья очень творческая личность и активная участница большинства городских мероприятий. Она прекрасно поет и читает стихи, а в ее аттестате – только оценки пять.

«Очень люблю читать. Уверена, что моя дальнейшая жизнь будет связана с литературой», – отметила Ефремова.

Одержать эту личную победу ее помогла Галина Карманова, ее классный руководитель и учитель русского языка и литературы.