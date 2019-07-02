РИАМО - 2 июл. В подмосковном Электрогорске продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов, в настоящее время работы уже выполнены на 22 объектах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Качество ремонта в подъездах оценили представитель Госжилинспекции Александр Бутор, заместитель главы администрации Максим Коробков, начальник отдела ЖКХ Сергей Филимонов и представители управляющей компании.

«Мы проверили три подъезда на улице Чкалова, 1. Ремонт в них выполнен в рамках приоритетного проекта губернатора Московской области «Мой подъезд». Хочу отметить хорошее качество работ. Они соответствуют необходимым стандартам», – сказал представитель Госжилинспекции Александр Бутор.

По его словам, специалисты отремонтировали входные группы, заменили напольную плитку, покрасили стены и потолки, электропровода убрали в короба, старые светильники заменили на энергосберегающие, деревянные оконные блоки на стеклопакеты и повесили новые почтовые ящики. При этом были выявлены некоторые недочеты.

«Надеюсь, работники управляющей компании устранят недостатки в ближайшее время. В целом три подъезда «приемку» прошли», – заключил Бутор.

В 2019 году в Электрогорске запланирован ремонт 70 подъездов МКД. В настоящее время работы уже выполнены в 22, еще 13 готовятся к сдаче.