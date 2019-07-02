РИАМО - 2 июл. В подмосковном Электрогорске в шестнадцатый раз на площади возле Дома культуры прошел городской бал выпускников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Незаметно для выпускников наступила пора расставаться со школой. Вы вступаете в самостоятельную жизнь с новыми возможностями и перспективами. Пусть каждый из вас найдет себя в жизни, сбудутся все мечты и стремления. Будьте успешными во всем. Любимые учителя и школа будут помнить каждого из вас», – обратился к выпускникам первый заместитель главы администрации Сергей Дорофеев.

Начальник управления развитием отраслей социальной сферы Татьяна Панкова сообщила всем присутствующим, что из 95 выпускников школ города – 10 являются золотыми медалистами, а 47 ребят получат аттестаты, в которых стоят только хорошо и отлично.

Как отметила Панкова, таким выпуском можно гордиться.

Поздравить ребят с окончанием школы пришла также депутат Мособлдумы Линара Самединова. Вместе с Дорофеевым они наградили медалистов памятными подарками и грамотами.

После церемонии награждения выпускники стали участниками бала и танцевали мазурку и полонез. Ученики лицея также исполнили вальс.