РИАМО - 2 июл. В Подмосковье заключили первый договор по аренде земли полностью в электронной форме, в середине июля эта услуга будет доступна во всех МФЦ региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В Подмосковье заключен первый договор по аренде земли полностью в электронной форме. Во взаимодействии Минмособлимущества с Московским областным БТИ, ГКУ Московской области «МФЦ» и администрацией Балашихи реализована возможность заключения электронной сделки через МФЦ с выдачей усиленной электронно-цифровой подписи», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что это первый случай предоставления госуслуги с последующей государственной регистрацией права в электронном виде в рамках единого непрерывного процесса. Планируется применить данный опыт для всех государственных услуг по земле.

За услугой можно обратиться в любой МФЦ, где для подписания договора предоставят электронную подпись и после заключения сделки направят электронный документ на государственную регистрацию. Регистрация договора занимает 2 рабочих дня.

К середине июля данная услуга будет доступна во всех МФЦ Подмосковья.