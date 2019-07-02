РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске полицейские задержали приезжего из Иркутской области, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 106 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Стрелковского пункта полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от граждан. По их словам, неизвестный завладел денежными средствами в размере более 106 тысяч рублей под предлогом установки навесов на дачных участках.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 35-летний уроженец Иркутской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.