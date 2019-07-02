РИАМО - 2 июл. В Подмосковье к новому учебному голу проверят соблюдение установленных законом норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на территориях школ, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Операция «Школа» традиционно проводится Госадмтехнадзором Московской области таким образом, чтобы обеспечить проверку всех образовательных учреждений ко Дню знаний.

«Всего в рамках проверки образовательных учреждений к новому учебному году, которая проводится в рамках операции «Школа», будет проверено более 1,2 тысячи образовательных учреждений в регионе», — сказал руководитель регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Он добавил, что инспекторы осмотрят состояние фасадов, недостатки в содержании ограждений и малых архитектурных форм и качество уборки территории.