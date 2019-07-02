РИАМО - 2 июл. Желающих понаблюдать за активностями панд Диндин и Жуи за сутки набралось 55 тысяч, просмотр состоялся за счет онлайн-трансляции из их вольера на территории павильона «Фауна Китая» в Московском зоопарке, сообщается на странице зоопарка в Facebook.

«Среди зрителей были интернет-пользователи из разных городов России, а также из Китая, Вьетнама и других стран. Любопытно, что зрительский интерес не падал даже тогда, когда панды дремали. Хотя, конечно, удивляться этому не стоит, поскольку даже во время сна бамбуковые медведи не теряют ни капли своего шарма», — говорится в сообщении.

Трансляцию ведут сразу восемь камер. С их помощью можно наблюдать за Диндин и Жуи в течение всего дня.

Теперь каждый любитель живой природы или фанат больших панд имеет возможность следить за тем, как бамбуковые медведи будут расти и развиваться. Кроме того, онлайн-трансляции дают шанс познакомиться с каждым из животных поближе, узнать его характерные особенности и повадки.

На странице зоопарка повторно пригласили всех, кто по каким-либо причинам не может навестить Диндин и Жуи лично, подключиться к трансляции по ссылке.