РИАМО - 2 июл. Льготные места для дачников предоставляют на 98 рынках в Подмосковье, для получения такого места необходимо обратиться в управляющую рынком компанию, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

За пять лет количество розничных рынков, соответствующих установленным требованиям, в регионе увеличилось более чем в шесть раз.

«В настоящее время в Подмосковье функционирует 131 розничный рынок, из них 41 – сельскохозяйственный, и на каждом таком рынке дачникам предоставляются льготные или бесплатные места для реализации своих овощей, ягод и фруктов. Также такие же места предоставляются и на некоторых универсальных рынках области», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Из всех рынков, предоставляющих бесплатные места, министр выделил «МосОблСервис» в Мытищах (75 торговых мест, 15 льготных), «Одинцовское подворье» в Одинцове (74 торговых места, 15 льготных), ПО «КООПТОРГ» МСПК в Дубне (79 торговых мест, 20 льготных).

Также для облегчения поиска была разработана карта таких розничных рынков.

Ссылка на карту.